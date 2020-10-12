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اقتصاد

رئيس التطوير العقاري: خطاب السيسي رسالة قوية لدعم الاستثمار والاقتصاد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
وصف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، تزامنًا مع مرور 47 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة بخطاب المصارحة والوضوح من أجل طمأنة شعب مصر العظيم؛ وقال شكري أن الرئيس كشف الحقائق وتحدث بوضوح عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وقال "شكري" أن الرئيس السيسي كان حريص على عرض وتوضيح كل ما يحدث على الساحه بكل شفافية ووضوح، كما  أشاد الرئيس بدور المواطن المصري في الدفاع عن الدولة في الداخل و الخارج  وعدم الخروج على الدولة والتصدي لمحاولات هدم الولة من خلال التشكيك في قدرات الشعب وجيشه وقيادته .

وأضاف شكري أن الرئيس اوضح ان التحدى الحقيقي هو وعى الشعب لما يخطط له وللدولة المصرية وقدرته على كشف الخطط الخبيثة.
و أضاف رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ان خطاب الرئيس السيسي كان يحتوي علي العديد من الرسائل  التى وجهها الرئيس بشأن الخطر الذي يحيط بمصر والمنطقة في اطار أجيال جديدة من الحروب.والتي تستهدف أمن واستقرار مصر  .

كما اوضح الرئيس انه لا يبيع الوهم الي الشعب وانه كان واضح منذ البداية  وتاكيده فى كل مرة انه لا يضحك على الناس " من الأول قلتلكم هتتعبوا معايا " ويدل على الوضوح والصراحة بين الرئيس وشعبه منذ بداية المشوار

 فيما طالب "شكري"جموع الشعب  بالتكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية  والقوات المسلحة حفاظا على الامن القومى المصرى .

واختتم المهندس طارق شكري قائلًا أن الرسالة الحقيقية هي للاستثمار والاقتصاد، فمصر تتكلم من مقعد القوة والاستقرار وقادرة على أن تمنح وتمنع، وهذه الرسالة واضحة لا لبس فيها وترد على كل المزاعم التي يروج لها الإعلام المعادي والتي تستهدف تقويض الدولة والاقتصاد ونشر الشائعات عمّا يتحقق من إنجازات.
 

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