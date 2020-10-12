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فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يعمل على إعادة مصر لمكانتها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:10 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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البهى عمرو
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن مصر فى مرحلة استثنائية، والبرلمان الحالي جاء فى ظروف استثنائية.

وأضافت فريدة الشوباشي ، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرد الوحيد على قوى الشر هو واقعنا الديمقراطي الحالي الذي نعيشه.

ولفتت إلى أننا فى حاجة لتكاتف كل فئات المجتمع لمواجهة تلك الجماعات المجرمة.

وأشارت إلى أن الأقمار الصناعية فى العالم وثقت أن هناك أكثر من 40 مليون مواطن طالبوا من السيسي المساعدة قبل الترشح للانتخابات، وأكدت أن الجميع عليه أن يشارك مع الرئيس فيما يتم من إصلاحات.

وكشفت أن مصر فى مرحلة بناء وتحدي، والسيسى يسعى لاستعادة مصر لمكانتها، والسيسي يستثمر شعبيته من أجل الوصول لأفضل الأماكن.

وأكدت أن البرلمان القادم سيضم ممثلين عن كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن مصر لم تمر بظروف صعبة مثل الآن، ولذلك علينا جميعا مساندة ودعم الدولة المصرية.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#السيسي_حبيب_المصريين تعبيرا عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#السيسي_حبيب_المصريين وقال أخرون" رسائل مهمة لعزيز مصر لطمئنة الشعب مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج..لا تصالح مع من أراد هدم الدولة وقتل أبناء الوطن  لن نتغلب على التحديات التى تمر بها بالدولة إلا بالاستقرار والعمل ما تم انجازه في الـ6 سنوات الماضية يساوي عمل 20 سنة" و" ‏‎#السيسي_حبيب_المصريين الشعب كله معاك وفى ضهرك يا ريس ".

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