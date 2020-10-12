بعد تجسيد أطفال لمذبحة المسيحيين بليبيا.. ناشط قبطي: تبعاته كارثية

انتقد الكاتب السياسي والإعلامي جرجس بشرى المشهد المتداول بإحدى الكنائس والذي يمثل فيه عدد من الأطفال مشهد الذبح الذي تم للشهداء الأقباط في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي .





وقال بشرى لـ صدى البلد أإن هذا المشهد أثار غضب كثير من الأقباط والمسلمين على حد سواء ، حيث يكرس هذا المشهد للعنف ، كما إنه من الممكن أن يقوم الأطفال الأبرياء الذين يرون هذا المشهد والذين قاموا بتمثيله بتجسيد هذا المشهد عن طريق المحاكاة وهو أمر غاية في الخطورة.





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وأضاف : أن تجسيد هذا المشهد يكرس فكرة الطائفية ويذرع في ذهنية الأطفال الأبرياء دون وعي وعلى خلاف الحقيقة إن إخوتهم المسلمين هم من يقومون بمثل هذه الأعمال الإرهابية ، مع أنه من المعلوم أن تنظيم داعش الإرهابي لا علاقة له بالإسلام ،والإسلام بريء من كل ما يرتكبه هذا التنظيم الإرهابي الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي لا كردي ،ولا مسجد ولا كنيسة.





وأكد بشرى أن قيام الكنيسة بجعل الأطفال يمثلون هذا المشهد كحب في الإستشهاد والإقتداء بعظمة الشهداء وجرأتهم في تقبل الموت لا يكون بهذا الشكل غير المدروس الذي لا تدرك تبعاته الكارثية في نفوس النشء بل وفي نفوس إخوتنا المسلمين ، فالمسيحية كديانة لا تسعى للموت بل تحب الحياة بقداسة وطهارة وبر وسط العالم ، وقد قالها السيد المسيح له المجد : " لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير " .





وأشار إلى ان الإستشهاد كرامة عظيمة في المسيحية ينبغي تأصيلها في نفوس الأطفال عن طريق نشر سير الشهداء وكيف كانوا يواجهون ويقبلون الموت طواعية عندما يجبرون على تغيير إيمانهم ، مضيفًا أن القائمين على تدريب الأطفال على هذا العمل لابد إن تتم محاسبتهم بالقانون وكذلك توعية الأطفال في الكنائس على التفرقة بين الإرهابيين وإخوتنا المسلمين ، وأن الإسلام بريء من كل ما يقوم به هذا التنظيم المرتزق من أعمال إجرامية وإرهابية تستهدف الإنسانية كلها وليست المسيحية فقط.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه أطفال مسيحيون داخل إحدى الكنائس، يمثلون حادث اختطاف وذبح أقباط مصريين في ليبيا عام 2015 على يد تنظيم داعش الإرهابي على أحد سواحل ليبيا.





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وظهر الأطفال خلال مقطع الفيديو، وهم يرتدون زي الإعدام باللون البرتقالي، ويدهم مغلولة خلف ظهورهم، ويسيرون في صف واحد بانتظام، في دور الضحايا الذين تم ذبحهم، وبجوارهم يسير شخصان ملثمان يمثلان الإرهابيين.



