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توك شو

مخاوف من موجة ثانية لكورونا مع دخول فصل الشتاء .. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:22 م
استشارى الباطنة
استشارى الباطنة والمناعة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أشرف عقبة ، استشارى الباطنة والمناعة ، إن مشكلة انخفاض درجات الحرارة تنحصر فى أن معظم الناس تلجأ إلى الأماكن المغلقة مما يؤدى ذلك لوجود كثافة من المواطنين فى مكان واحد وبالتالي يتم التقاط العدوى بسهولة .

وأضاف الدكتور أشرف عقبة ، خلال حواره ببرنامج ، الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ،  أن هناك تخوفا من تجمعات المواطنين فى فترة الخريف والشتاء ، بالأماكن المغلقة وبالتالي زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا .

وأشار استشارى الباطنة والمناعة ، إلى أن فعاليات الخريف والشتاء ، خاصة مع دخول المدارس وزيادة أعداد الطلاب داخل الفصول ، هو ما يعطى تخوفا لزيادة الأعداد مع هذه الظروف.

وتابع أنه مع الإجراءات التي بدأت تتخذها وزارة التعليم ووزارة التعليم العالى وخاصة مع طلاب المدارس من تهوية وتباعد وتطهير قد يكون لها أثر  إيجابى فى إنخفاض أعداد  المصابين .

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