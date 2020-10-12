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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن فيلات تقسيم الأحياء شمال الغردقة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربى عن منطقة فيلات البحر بتقسيم الأحياء شمال الغردقة ، وذلك لصيانة المحولات الدورية المنتظمة بالبحر الأحمر .

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، فى بيان للمحافظة ، أنه سيتم فصل التيار عن فيلات أمام البحر بتقسيم الأحياء شمال الغردقة ، بعد غدا الأربعاء ، من الساعه 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

من جانبه ، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر ، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.
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