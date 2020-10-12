الوثائق تفضح هيلاري كلينتون.. باحث يكشف حقائق جديدة عن الإرهاب

قال إبراهيم ربيع، الباحث المتخصص في شئون الجماعات الارهابية، إن الحزب الديمقراطي في امريكا يمثل الى حد ما اليسار، واليسار في العالم كله معروف انه محب للفوضى والانفلات، لافتا الى ان الدولة الامريكية لها مشروع في المنطقة سواء كانت ديمقراطية او جمهورية.





وتابع ابراهيم ربيع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أننا نعرف ونعي ان تنظيم الاخوان تم صناعته ليكون كيانا لرعاية اهداف المستعمر، ومن قامت بتكوينه انجلترا عام 1928 ودعمته ومولته حتى عام 75 حتى استلمت منها الراية المخابرات الامريكية.





واضاف ان هناك كثيرا من المستندات والوثائق التي تثبت دعم وتمويل المخابرات الامريكية للارهاب، موضحا أن تسريب وثائق هيلاري كلينتون يكشف مساعدتها للجماعة الارهابية، الي جانب أن هناك وثائق عن اجتماع كوادر الجماعة الارهابية مع امريكا لتكليفهم بالجاسوسية على مصر وطبيعة المجتمع ومؤسساته.





واشار الى انه كان من بين هذه التسريبات ان هيلاري كلينتون زارت قناة الجزيرة سرا والتقت بالاخواني وضاح خنفر رئيس القناة للاتفاق على الفوضى في الدول العربية، وحددت ثلاث بؤر لتركيز الضربات في الوطن العربي اولاها الجيش، وكسر الشرطة والنقطة الثالثة اسقاط القضاء.



