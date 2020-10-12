لدعم التصدير.. أصحاب المصانع كثيفة استهلاك الطاقة يطالبون بتخفيض سعر الغاز

طالب عدد من المصنعين، وخاصة أصحاب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، اللجان المتخصصة بالصناعة في مجلس النواب، بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع وتخفيضها لتحفيز القطاع الصناعي ودعم الصادرات وتحقيق موارد من العملة الصعبة للدولة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل وتراجع حجم البطالة، مؤكدين أن التسعيرة الحالية هي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن الأسعار العالمية حوالي 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.





وقال الدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، لـ"صدى البلد" إنه من المفترض أن يأتي طلب تخفيض الأسعار في إطار العديد من العناصر التي تحكم عملية التسعير وهي السعر العالمي للغاز وملابسات التسعيرة وفي النهاية نصل للسعر العادل الذي يحكم العلاقة بين البائع والمشتري.





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وأضاف "أبو العلا" أن هناك نوعا من الامتيازات يجب أن توضع في الاعتبار لتشجيع الاستثمار والصناعة ولكن في حدود معينه حيث لا يجوز أن يكون سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي 8 دولار ويتم بيعه بـ 2 دولار لأنه يجب توفير سعر التكلفة أولا مع هامش ربح بسيط لتشجيع الصناعة وليس معنى ذلك توزيعه بأسعار زهيدة لان الغاز يدخل في عملية الصناعة ثم يخرج المنتج ويباع بأسعار مرتفعة.





وبذلك فالصانع يحقق أرباح وهمية كما حدث في الماضي حيث حققت صناعات البتروكيماويات أسعار هائلة نتيجة توفير الغاز لها مجانا فيجب أن تكون الأرباح في حدود المعقول وتأخذ اللجنة المتخصصة في الوزارة في اعتباراتها كل تلك العناصر.





يذكر أن جمعية رجال الصناعة بالقليوبية أكدت أن خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع أمر مهم جدًا للصناعة والاقتصاد المصري بشكل عام، حيث من شأنه أن يزيد من القوة التنافسية للمنتجات المصرية ويساعد على زيادة التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.









وطالبت الجمعية الحكومة بالاستجابة لمطالب خفض أسعار الغاز الطبيعي الممنوحة للمصانع، والمقدمة من خلال أصحاب المصانع واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية.