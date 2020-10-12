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منوعات

بعد وفاته بـ15 عاما.. شاهد الكنيسة الكاثوليكية تطوب شابا توفي بسرطان الدم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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مريم صليب
احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بتطويب جسد شاب توفي بعمر الخامسة عشر ، بعد إصابته بسرطان الدم ، و عاش ايامه الأخير يتألم بسبب مرضه إلا أنه كاهن أيقونه للرضا بقضاء الله . 

حسب ما نشرته وكالة " روسيا اليوم" ، فإن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت تطويب ذلك الشاب الذي ولد في 1991 و توفي و هو في الخامسة عشر من عمره بعد إصابته بسرطان الدم . 

حضر أعداد كبيرة من المصلين في اليوم الذي أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بأمر من البابا فرانسيس الثاني بتطويب جسد ذلك الشاب ، و أكد ان الكنيسة ستحتفل بيوم وفاة الشاب من كل عام . 

جدير بالذكر أن الكنيسة وجدت أنه له يد في معجزات كثيرة ، آخرها سيدة  كانت مصابة بمرض نادر في البنكرياس و تروي أنه شفاها عندما شاهدته في الحلم و استيقظت شعرت براحة و زارت الطبيب الخاص بها اكد لها انها تعافت تماما . 
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