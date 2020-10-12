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تعليم

استبعاد مدير مدرسة وإحالة المقصرين للتحقيق بإدارة فارسكور بدمياط

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:44 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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زينب الزغبي

تابع اليوم، عبدالرازق الزيني وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس للوقوف على مدى الاستعدادات والانتهاء من أعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث قام بمتابعة عدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية.

 وخلال متابعته تبين عدم انتظام العاملين بإحدى المدارس وعدم الانتهاء من أعمال  التجهيزات لاستقبال العام الدراسى،الأمر الذي استدعى رفعه للسيد وكيل الوزارة و الذي بدوره قرر إحالة مدير المدرسة والمقصرين للشئون القانونية.

وشدد وكيل المديرية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية  وتفعيل دور لجان الصحة بكل مدرسة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبناء على تعليمات عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بمتابعة استعدادات المدارس لبداية العام الدراسي الجديد. 

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