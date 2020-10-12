استبعاد مدير مدرسة وإحالة المقصرين للتحقيق بإدارة فارسكور بدمياط





تابع اليوم، عبدالرازق الزيني وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط ، عدة مدارس للوقوف على مدى الاستعدادات والانتهاء من أعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث قام بمتابعة عدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية.





وخلال متابعته تبين عدم انتظام العاملين بإحدى المدارس وعدم الانتهاء من أعمال التجهيزات لاستقبال العام الدراسى، الأمر الذي استدعى رفعه للسيد وكيل الوزارة و الذي بدوره قرر إحالة مدير المدرسة والمقصرين للشئون القانونية.





وشدد وكيل المديرية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الصحة بكل مدرسة.



