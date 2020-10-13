نائب: البرلمان الحالى ساهم فى تحسين مستوى قطاع الصحة

قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس النواب الحالى أدى دوره بشكل قوى، مشيرا إلى أن إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وتفعيله من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان الحالى.





وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان الحالى ساهم فى تحسين مستوى قطاع الصحة من خلال زيادة موازنة الصحة و زيادة مرتبات الأطباء وزيادة بدل العدوى ، هذا إضافة إلى أنه تم الفصل بين المهن الطبية.



