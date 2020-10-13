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برلمان

نائب: البرلمان الحالى ساهم فى تحسين مستوى قطاع الصحة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس النواب الحالى أدى دوره بشكل قوى، مشيرا إلى أن إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وتفعيله من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان الحالى.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان الحالى ساهم فى تحسين مستوى قطاع الصحة من خلال زيادة موازنة الصحة و زيادة مرتبات الأطباء وزيادة بدل العدوى ، هذا إضافة إلى أنه تم الفصل بين المهن الطبية.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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