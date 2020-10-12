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محافظات

7 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بني سويف الأربعاء المقبل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه تقرر فصل التيار بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا  يوم الأربعاء المقبل 14 أكتوبر الجاري.

حيث يتم فصل التيار عن مناطق ( الصالون الأخضر، شارع أحمد عرابي،السنترال، مستشفى الهلال، مستشفى الزهراء) بمدينة بني سويف ، وذلك لإجراء صيانة لمغذيً الإسعاف والتليفونات. 

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار. 
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من جانب آخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين  ، أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطتي المعصرة القديمة والجديدة بفرع اهناسيا، فإنه سيتم قطع الخدمة اليوم  لإجراء الإصلاحات اللازمة وبالتالي إيقاف المحطتين.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم  :"تقرر قطع المياه اليوم   الإثنين  12 أكتوبر الجاري، من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 6 مساءً عن 14 قرية، هي: "الحمام ومنشأة هديب والحرجة ودنديل والبرج وكوم ابو خلاد" بمركز ناصر، وقرى "قاي والنويرة والعووانة وتوابعها " بمركز اهناسيا، وقرى "بيلفيا وبني بخيت و ابشنا وباها وحاجر بني سليمان" بمركز بني سويف، فيما ستضعف المياه عن مدينة إهناسيا، وقرى "أبوصير وأنفسط وأبويط وتوابعهم" بمركز الواسطى.
واختتمت الشركة في بيانها : إذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة بسبب الكسر المفاجئ والخارج عن الإرادة، فإنها تؤكد حرصها على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح،منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه، حيث يعمل الخط الساخن رقم (125) بشكل دائم.

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