الخميس.. الإنتاج الثقافى يحتفل بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر

، يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية كبرى فى السابعة والنصف من مساء يوم ١٥ أكتوبر الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.







وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن أجندة احتفالات الوزارة بالذكرى ال٤٧ لنصر أكتوبر.





وعن الاحتفالية يقول رئيس الإنتاج الثقافى، إنه سيتم تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة .





وأشار المخرج خالد جلال، إلى أنه سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث، والتى استقبل القطاع الأعمال المشاركة بها، فى الفترة من ٢ يونيو حتى ١٥ اغسطس الماضى، وبلغ عدد المشاركين ٦٨ متسابقا و ٧٥ أغنية وطنية جديدة .



