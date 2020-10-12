AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يبحث مع سفير السودان بالقاهرة أوجه التعاون في نشر الفكر الوسطي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:43 م
جانب من لقاء وزير
جانب من لقاء وزير الأوقاف وسفير السودان
Advertisements
عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين السفير محمد إلياس محمد سفير جمهورية السودان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف .

و أهدى الوزير ، السفير نسخة من سلسلة “رؤية” للفكر المستنير ومجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب سفير السودان ,  وأشاد بهذه الإصدارات ودور وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير .

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف ، توزيع 12 طن من لحوم الأضاحي  غدا الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف)، بواقع (3) طن لكل محافظة . وذلك للأسبوع العاشر على التوالي .


وأضافت يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1045) طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة). 

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم .. الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات

الأوقاف تعلن توزيع 20 طن لحوم أضاحي في 6 محافظات

الأوقاف: توزيع 17 طن لحوم أضاحي للأسبوع السادس.. غدا

الأوقاف توزع 15 طن لحوم أضاحي .. غدًا الجمعة

الأوقاف: توزيع 15 طن لحوم أضاحي بـ 5 محافظات.. غدًا

الأوقاف تعلن توزيع 17 طن لحوم أضاحي على المستحقين بـ 5 محافظات .. غدا

ترشيحاتنا

بسبب حرص والده الزائد .. وفاة طفل 3 سنوات بطلقة في الرأس .. صور

مصدر أمنى ينفي العثور على قنبلة بمحكمة شمال الجيزة

كلام نهائي | وزير التعليم يحسم جدل تنسيق طلاب الدبلومة الامريكية .. ويؤكد: السوشيال ميديا تصنع المشاكل من لا شئ

هولندا تطلق لوكا أول سيارة كهربائية تصنع من القمامة.. صور

ميلويفيتش يحدد مصير نجم أهلي جدة خلال 48 ساعة

الولايات المتحدة تطلق سراح المصري المتحدث باسم بن لادن سابقا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط

هولندا تطلق لوكا أول سيارة كهربائية تصنع من القمامة.. صور

مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة