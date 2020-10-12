وزير الأوقاف يبحث مع سفير السودان بالقاهرة أوجه التعاون في نشر الفكر الوسطي

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين السفير محمد إلياس محمد سفير جمهورية السودان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف .

و أهدى الوزير ، السفير نسخة من سلسلة “رؤية” للفكر المستنير ومجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب سفير السودان , وأشاد بهذه الإصدارات ودور وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير .

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف ، توزيع 12 طن من لحوم الأضاحي غدا الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف)، بواقع (3) طن لكل محافظة . وذلك للأسبوع العاشر على التوالي .





وأضافت يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1045) طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.