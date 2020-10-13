نائب: مجلس النواب الحالى مستمر فى انعقاده حتى يوم 9 يناير





قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن اللجنة العامة للبرلمان تستعد لوضع جدول الأعمال الخاص بالجلسة العامة للبرلمان أول نوفمبر المقبل.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن جدول الأعمال سيتضمن القوانين التى سيقوم مجلس النواب بمناقشتها خلال دور الإنعقاد السادس.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى مستمر فى انعقاده حتى يوم 9 يناير ، على أن يستكمل البرلمان القادم المسيرة فى يوم 10 يناير.





وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.