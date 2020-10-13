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برلمان

نائب: مجلس النواب الحالى مستمر فى انعقاده حتى يوم 9 يناير

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن اللجنة العامة للبرلمان تستعد لوضع جدول الأعمال الخاص بالجلسة العامة للبرلمان أول نوفمبر المقبل.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن جدول الأعمال سيتضمن القوانين التى سيقوم مجلس النواب بمناقشتها خلال دور الإنعقاد السادس.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى مستمر فى انعقاده حتى يوم 9 يناير ، على أن يستكمل البرلمان القادم المسيرة فى يوم 10 يناير.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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