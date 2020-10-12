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أخبار البلد

عضوية مجانية لأبناء الشهداء في المؤسسة الاجتماعية العمالية.. وتخفيض 50% للنقابات العامة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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محمد غالي
قرر الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية ،منح عضوية مجانية للاشتراك فى المؤسسة الإجتماعية العمالية لأبناء أسر الشهداء.

جاء ذلك خلال مشاركة "الأمين العام" أمس الأول السبت حفل تكريم الأم المثالية تنسيقا بين سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد عمال القليوبية، والمؤسسة الاجتماعية العمالية، وذلك بقاعة فؤاد محيى الدين.

وجرى فيه تكريم الام والعامل والموظف المثاليون، وكذلك أوئل من الثانوية العامة، وحضره رئيس اتحاد عمال القليوبية محمد سالم مراد، وإيمان شحاتة وكيل وزاره القوي العاملة بالمحافظة، ومراد سالم رئيس سكرتارية الشباب باتحاد القليوبية، وقيادات الاتحاد بمحلي المحافظة.

وجاء في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين أن الأمين العام محمد وهب الله قرر أيضا خلال الاحتفال تخفيض قيمة الاشتراك بنسبة 50% لجميع النقابات العمالية.

وجاء في كلمات المتحدثين إشادة بالدور الذي يلعبه اتحاد عمال القليوبية، وكذلك الحديث عن مناسبة الذكرى 47 لحرب اكتوبر التي تتزامن مع الاحتفال ،مؤكدين ان عمال مصر على العهد والوعد في دعم دولتهم في مواجهة كل التحديات.
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