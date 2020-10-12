AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.. برنامج تدريبي للعاملين بمحافظة المنيا على التحول الرقمي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:58 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، دورات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام والجهات الحكومية، بحضور دكتورة ايمان الشريف استشاري التدريب والتنمية البشرية بالمحافظة ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وهم "هيام فاروق ومحمد حسان "

 والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على بناء كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار.
اقرا أيضا 

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لإنجاح البرنامج التدريبي، مشيرًا إلى أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الإداري الشامل على النحو الذي يحقق رضا المواطنين.

بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.. برنامج تدريبي للعاملين بمحافظة المنيا على التحول الرقمي
بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.. برنامج تدريبي للعاملين بمحافظة المنيا على التحول الرقمي
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: إقامة المدينة النسيجية الحرة على مساحة 306 أفدنة يعيد مجد الصناعة

محافظ سوهاج يستقبل متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

محافظ مطروح يستقبل عددا من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

محافظ القاهرة: برنامج تأهيل التنفيذيين يهدف لإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية

محافظ القاهرة: إتاحة كافة الإمكانيات لممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بمشاركة متدربي البرنامج الرئاسي.. نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع مديري وموظفي الديوان العام

ترشيحاتنا

أنا النعيم.. ياسمين الخطيب تظهر بفستان أحمر مفتوح

الولايات المتحدة تطلق سراح المصري المتحدث باسم بن لادن سابقا

30 مليون جنيه تمنع بقاء أحمد فتحى مع الأهلي وتحسم انتقاله لـ بيراميدز

الرجاء المغربي: انتقال بدر بانون إلى الأهلي غير صحيح

تحدي النظرة الدونية للمرأة..يوميات شاب صعيدي مع " كلبة".. فيديو

موسيماني يفاجئ لاعبي الأهلي.. والشناوي يعلن جاهزيته لموقعة الوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط

هولندا تطلق لوكا أول سيارة كهربائية تصنع من القمامة.. صور

مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة