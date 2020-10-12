بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.. برنامج تدريبي للعاملين بمحافظة المنيا على التحول الرقمي

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، دورات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام والجهات الحكومية، بحضور دكتورة ايمان الشريف استشاري التدريب والتنمية البشرية بالمحافظة ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وهم "هيام فاروق ومحمد حسان "





والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على بناء كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار.

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وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لإنجاح البرنامج التدريبي، مشيرًا إلى أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الإداري الشامل على النحو الذي يحقق رضا المواطنين.



