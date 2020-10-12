هيئة الكتاب تصدر "امرأة العزيز" لـ محمد ناصف

صدر عن الهيئة العامة للكتاب مسرحية "امرأة العزيز" للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ضمن سلسلة الإبداع المسرحي برئاسة دكتور محمود نسيم الذى يؤكد في كلمته أن المسرحية تأتي عبر مشاهد متتابعة وساخرة، وبنية مسرحية تمزج بين الحكي والتجسيد البصري، بين اللغة السردية التي تبدو، ظاهريًا، وكأنها أحادية الدلالة، واللغة الحوارية متعددة الصياغات والإيحاءات، بين الحس الهزلي والرؤية المثقلة بما هو فاجع ومأساوي في الحياة اليومية والعلاقات، بين النسج الواقعي للشخصيات وبنائها بشكل كارتوني، وكأن الكاتب يرسم لوحة طبيعية، ولكنّه يضيف إليها لمسات تحيلها إلى كاريكاتير تختلط فيه نسب الأحجام والأشكال والظلال. المسرحي





ويضيف د. نسيم أن ناصف يصوغ "نصه" "امرأة العزيز" الذي يحيل في استعارة موحية إلى التسمية التراثية القديمة، ولكنّه يجعلها بلعبة إسقاط دالة على امرأة أخرى وعزيز جديد.





يبدأ النص برئيس مؤسسة غادر موقعه، يكتب "بوست" على صفحته الشخصية عن متسلقٍ ما ينتحل صفة الشاعر، ويصعد درجات السلم الوظيفي بحيل وألاعيب، وينصحه ألا ينظر إلى المرآة، ولكن المسرحية تأتي نقيضًا للنصيحة، حيث تتحول هي – أيّ المسرحية – إلى مرآة تتبدى على سطحها صور مجتزأة من الواقع، كاشفة عما هو مستتر وخفي خلف سطوحه اللامعة.





وصدر ل ناصف عدد من المسرحيات منها أرض الله، و طلوع النهار اول الليل، و وداعا قرطبة ،و نصف امرأة ،و النهر ،و مينا ..أمير الحياة، وحضرة صاحب البطاقة، والفلنكات.





كما فاز بعدد من الجوائز في المسرح مثل محمد تيمور لثلاث دورات أعوام 94،98,2004 و جوائز التأليف المسرحي من المجلس الأعلى للثقافة لثلاث دورات أعوام 2000,2001,2002 و جائزة سوزان مبارك و رابطة العالم الإسلامي في مسرح الطفل و ذهبية مهرجان الاعلام العربي في دراما الطفل. و قدمت عروضه المسرحية في المسرح القومي و الهناجر وقصور الثقافة.