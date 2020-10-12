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محافظات

استمرار إعفاء مرضى العريش من رسوم الفحوصات الطبية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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احمد صالح
يواصل مستشفى العريش العام، محافظة شمال سيناء، تقديم خدماته الطبية للمرضى المترددين عليه من مختلف مراكز المحافظة والإعفاء من رسوم الفحوصات الطبية، من أجل التخفيف عن كاهل الأهالي بالمحافظة.

وأكد الدكتور طارق محمد شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء 119 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر سبتمبر 2020 م الماضي.

وقال الدكتور طارق، إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

من جانبه، قال إبراهيم عبد الله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية والتخفيف عن كاهل الأسرة السيناوية.

وأشار إلى أنه تم إعفاء 91 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و28 حالة على الأقسام الداخلية بمستشفى العريش العام، مضيفا أن مساعدة المرضى غير القادرين من أبناء محافظة شمال سيناء واجب إنساني، وبسبب الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة منذ فترة.

وأكد مدير ادارة الخدمة الاجتماعية، أن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات لهم، كما يحظى بخدمة أطباء البرتوكول مع 4 جامعات مصرية هي القاهرة والزقازيق والمنصورة والأزهر، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بعد موافقة القيادة السياسية.
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