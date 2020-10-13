برلماني يطالب بإقامة معارض " تراثنا" بالأقاليم والمحافظات

أكد النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ، أن معرض تراثنا عاد للمرة الثانية للحفاظ على التراث الشعبى لها ، كما أنه يعبر عن تاريخ البلاد من خلال البرديات والحرف اليدوية التى ليس لديها المساحة التى تستحقها ، بالتالى كان لابد من إقامة هذا المعرض منذ سنوات.









وقال الزياتى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن التشجيع على صناعة الحرف اليدوية يساعد على التقليل من البطالة و تشغيل الشباب الذى يتميز بهذه الصناعات التى تحتاج إلى تمويل لإظهارها وسط الصناعات الأخري، مشيرا إلى أن هذه الحرف لا تحتاج إلى مصانع و أماكن مخصصة ويمكن تشغيلها من المنازل لذلك لابد من الاهتمام بها والنهوض بالأعمال الحرفية.









وطالب البرلمانى، بإقامة معارض فى الأقاليم والمحافظات بأسوان والإسكندرية ودمياط وغيرهم للقضاء على البطالة وتشجيع الشباب للحفاظ على التراث الأثرى الذى لا يتكرر وهذا ما يميز الدولة المصرية وإحياء تراثها.









يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قالت إنه تمت إقامة معرض "تراثنا" للمرة الثانية، معقبة "من ضمن أهداف جهاز تنمية المشروعات إنشاء معارض من أجل تسويق المنتجات"، متابعة "المنتجات التراثية والتاريخية لديها طابع خاص عن باقي المنتجات".









وأوضحت "جامع"، أثناء حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن السودان ضيف شرف في المعرض هذا العام، منوهة بأن هناك تشابهًا إلى حد كبير بين منتجاتنا والسودان، وبالفعل تمت استضافة الأشقاء والترحيب بهم من قبل الرئيس السيسي.









وأكملت وزيرة التجارة والصناعة "تواجد السودان بالمعرض له عدة رسائل منها أن يرى العالم والمصريون منتجات الإخوة السودانيين"، موضحة "المعرض يحتوي على نوع من الحب، ويعرف الناس بأن مصر بها كنوز وأشخاص منتجون".