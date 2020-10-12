مسرح الطليعة يستعد لعرض "ريسايكل" خلال أيام

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية استعداد لافتتاح عرض " ريسايكل " من إخراج محمد الصغير ، و ذلك على قاعة ذكي طليمات بمسرح الطليعة خلال أيام .





جدير بالذكر ان العرض نتاج ورشة الارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر ، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت اثناء جائحة الكورونا ، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.



