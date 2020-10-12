مسرح الطليعة يستعد لعرض "ريسايكل" خلال أيام

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية استعداد لافتتاح عرض " ريسايكل " من إخراج محمد الصغير ، و ذلك على قاعة ذكي طليمات بمسرح الطليعة خلال أيام .
جدير بالذكر ان العرض نتاج ورشة الارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر ، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت اثناء جائحة الكورونا ، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.
"ريسايكل " يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من للاسكتشات ،العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر،ازياء عبير البدراوي، صياغة و اخراج محمد الصغير .