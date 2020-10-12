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ثقافة

مسرح الطليعة يستعد لعرض "ريسايكل" خلال أيام

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية استعداد لافتتاح عرض " ريسايكل " من إخراج محمد الصغير ، و ذلك على قاعة ذكي طليمات بمسرح الطليعة خلال أيام . 

جدير بالذكر ان العرض نتاج ورشة الارتجال  مسرح الطليعة التي أقيمت  قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر ، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد   حمدى رؤوف، سما  ابراهيم، مصطفى  سليم، حيث توقفت  اثناء جائحة الكورونا ، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.

"ريسايكل "  يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من للاسكتشات ،العرض موسيقى  أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر،ازياء عبير البدراوي، صياغة و اخراج محمد الصغير .
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