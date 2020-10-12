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ثقافة

قانون مخالفات البناء وكيفية التصالح عليها.. ندوة قانونية بمكتبة مصر الجديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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طارق موسى
اعلن د.نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وامين عام جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة تثقيفية حول قانون مخالفات البناء وكيفية التصالح فيها، وذلك في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، في مكتبة مصر الجديدة.

وأوضح حلمي أن الندوة تناقش أهمية التصالح في مخالفات البناء باعتباره خطوة مهمة للمواطنين ، مؤكدا ضرورة مشاركة المجتمع المدني في حث المواطنين على التصالح والذى يصب في النهاية لخدمة المواطن وصالحه

يحاضر في الندوة المستشار محمد الخياط، المحامي بالنقض والدستورية العليا الذى اكد ان الندوة تأتى بعد الخلاف الكبير والجدل الشائك بين الناس في معرفة تفاصيل قانون البناء الجديد ومخالفاته وكيفية التصالح عليها، مشيرا ان الندوة توضح  متي يعد العقار مخالف ومتي يجب التصالح عنه وكيفية وإجراءات التصالح وما هي الأوراق المطلوبة للتصالح.

من جانبها قالت ايمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة، إن الندوة تأتى في اطار البرنامج الثقافي الذي تنظمه المكتبة والحافل بحزمة من الفعاليات الثقافية والفتية والأدبية، والتي يراعى فيها الإجراءات الاحترازية  لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات قبل واثناء وبعد الندوات مع الالتزام بالتباعد الحضور بالمساحات التي اقرتها وزارة الصحة

وأكدت أن الندوة سوف تبث مباشر من خلال صفحة المكتبة على فيس بوك، بالإضافة إلى بثها على صفحة محمد الخياط.
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