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مرأة

تعرف على روتين البيض للبشرة والشعر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت

 يعد البيض من الاطعمة المغذية للجسم والتى تزيد من جمال النساء من خلال استخدامه كـ ماسك او تناوله لصحة الجسم، لذا قدم موقع بولد سكاى كيفية استخدام البيض كروتين يومى لجمال بشرتك وشعرك.


ونعرض لكى فى هذا التقرير كيفية استخدامه بطرسقة سهلة وبسيطة، من خلال خفق البيض مع القليل من العسل وتمريره على البشرة والشعر يوميا،للحصول على شعر اقوى خالى من التقصف وبشرة نضرة. 


 ومن فوائد البيض للبشرة والشعر:

- يعالج حب الشباب

- يساعد على تقوية خلايا البشرة

- يساعد في التعامل مع مشكلة المسام المفتوحة

- يعالج البشرة الدهنية

- يساعد على تقليل علامات تمدد الجسم

- يمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة

- تجديد خلايا البشرة

- علاج قشرة الرأس

- يعزز نمو الشعر

- يعمل على ترطيب الشعر الجاف

- يجدد الشعر المتجعد والتآلف

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