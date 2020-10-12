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برلمان

برلماني: جرأة الرئيس السيسي ووضوحه التام جواز سفره المباشر لقلوب المصريين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:03 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال النائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، إن جرأة الرئيس السيسي ووضوحه التام، هى جواز سفره المباشر لقلوب عشرات الملايين من المصريين، وهو كما قال في الندوة التثقيفية رقم 32 للقوات المسلحة، لم يضحك علينا ولم يبع لنا أوهام ولا أي شىء ومن البداية قال لنا جميعا إن هناك تحديات كبيرة أمام الوطن ولابد من مجابهتها بكل قوة.

وأشار سعد في بيان له اليوم، إلى أن الصراحة والوضوح الذين يتمتع بهما الرئيس السيسي، هو ما جعل الجميع يشاهد معجزة البناء والتعمير في مصر، والكل راض بها وسعيد، ولا ينخدع بشعارات الزيف والضلال التي يسوقها تنظيم الإخوان والمحسوبين عليه لإحداث بلبلة.

وأكد عضو مجلس النواب أن ما يحدث في مصر من تعمير، وما تم على أرض الواقع في 6 سنوات، لم يحدث في مدة تتجاوز ال20 سنة والجميع يعمل ويبذل الجهد، بتوجيهات الرئيس لوضع مصر على الطريق الصحيح، والقضاء على كل المشاكل المتفاقمة منذ عقود مضت.

وأضاف سعد أن هناك تطويرا هائلا حدث في مجال البنية التحتية، وهناك تطوير وإعادة بناء الاقتصاد وبكل قوة وإقامة مشاريع قومية عملاقة غير مسبوقة.
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