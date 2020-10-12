الصناعة: إقامة معرض تراثنا 4 مرات سنويا.. نواب: يساهم في إحياء التراث المصري من جديد.. ويساعد على جلب العملة الصعبة للبلاد وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة

برلماني: الحرف اليدوية ستندثر في حالة إهمالها

برلماني يطالب بإقامة معارض "تراثنا" في الأقاليم والمحافظات

برلمانية: معرض تراثنا يفتح أبواب التسويق أمام صغار المصنعين









أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بعودة معرض "تراثنا" للمرة الثانية، حيث أكدوا أن هذه الصناعات تساعد فى دخول العملة الصعبة من خلال تردد السياح على تلك المناطق المتواجد بها الأعمال اليدوية التي تعبر عن طبيعة المصريين.





كما طالبوا بإقامة معارض فى الأقاليم والمحافظات بأسوان والإسكندرية ودمياط وغيرها للقضاء على البطالة وتشجيع الشباب للحفاظ على التراث الأثرى الذى لا يتكرر وهذا ما يميز الدولة المصرية وإحياء تراثها.





فى البداية أشاد النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بقرار وزيرة التجارة و الصناعة نفين جامع بعودة معرض تراثنا للمرة الثانية، قائلا: "لدينا صناعات كثيرة متميزة ونتميز بها على مستوى العالم كما هو متواجد فى خان الخليلى".

وأضاف "البطيخى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الصناعات تساعد فى دخول العملة الصعبة من خلال تردد السياح على تلك المناطق المتواجد بها الأعمال اليدوية التى تعبر عن طبيعة المصريين، موضحا ان هذه الصناعات فى حال إهمالها ستندثر.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جميع دول العالم تتميز بصناعتها الخاصة مثل سجاد الإيرانى وغيره من الأعمال الأخرى، لافتا إلى أنه لابد من الحفاظ على الصناعات المصرية لانه يزيد من الاستثمارات الخارجية للبلاد.



وأكد النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ، أن معرض تراثنا عاد للمرة الثانية للحفاظ على التراث الشعبى لها ، كما أنه يعبر عن تاريخ البلاد من خلال البرديات والحرف اليدوية التى ليس لديها المساحة التى تستحقها ، بالتالى وكان لابد من إقامة هذا المعرض منذ سنوات.

وقال الزياتى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تشجيع على صناعة الحرف اليدوية يساعد على التقليل من البطالة و تشغيل الشباب الذى يتميز بهذه الصناعات التى تحتاج إلى تمويل لإظهارها وسط الصناعات الأخري، مشيرا إلى أن هذه الحرف لا تحتاج إلى مصانع و أماكن مخصصة ويمكن تشغيلها من المنازل لذلك لابد من الإهتمام بها والنهوض بالأعمال الحرفية.

وطالب البرلمانى، بإقامة معارض فى الأقاليم والمحافظات باسوان والإسكندرية ودمياط وغيرهم للقضاء على البطالة وتشجيع الشباب للحفاظ على التراث الأثرى الذى لا يتكرر وهذا ما يميز الدولة المصرية و إحياء تراثها.





وأشادت النائبة نانسى نصير، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بمعرض تراثنا الذى أعاد للتراث المصرى رونقه بعد طول غياب، مؤكدة أن المعرض يقوم على إظهار جميع الازواق التراثية و التشجيع على الصناعة المحلية.

وأضافت نصير، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا المعرض ممتع للزائرين القادمين من أجله، قائله أنه يساعد على توفير فرص العمل و القضاء على البطالة و تشجيع صغار المصنعين، واصفة الحرف اليدوية انها ممتعة للنظر وتظهر إبداع الفنانين".

وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هذا المعرض يساعد الشباب فى بدء مشاريعهم الخاصة و يفتح لهم أبواب تسويق منتجاتهم ، لافته إلى أن الإقصاد ينتعش من جديد، موجهة الشكر لوزيرة الصناعة لاهتمامها بإحياء هذا القطاع من جديد.



