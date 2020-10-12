بتانة تتعاقد مع صلاح صبري لترجمة رواية "رجل من الشعب"

انطلاقا من رؤية مؤسسة "بتانة" في أهمية الترجمة للانفتاح على الثقافات المغايرة، وإقامة جسور مع "الآخر" المختلف؛ تعاقدت المؤسسة مع المترجمين الشاعر والمترجم صلاح صبري والروائية والمترجمة هويدا صالح، لترجمة رواية "رجل من الشعب" للروائي النيجيري تشنوا آتشيبي الذي يكتب الأدب الإفريقي بالإنجليزية.

وتعد "رجل من الشعب" رواية ساخرة تفضح المسكوت عنه في حكم دولة إفريقية ما لم يعينها الكاتب جغرافيا، تحرر من الاستعمار الإنجليزي لتقع أسيرة الفساد السياسي والاجتماعي، كما أنها تكشف عن عمق الأنثروبولوجيا الثقافية التي تحكم هذه البلاد وتشكل وعي سكانها.

يذكر أن آتشيبي له عدد من الروايات والقصص القصيرة، وترجمت له روايتان صدرتا عن المركز القومي للترجمة هما "الأشياء تتداعى"، و"سهم الله".

ومن ناحية أخرى تستعد دار بتانة لمشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52 المقرر إقامتها يناير 2021، بمجموعة من الإصدارات المهمة، لعدد من كبار الكتاب في مصر والوطن العربي.

وتواصل بتانة إقامة العديد من الندوات الثقافية، والتي يتم خلالها مناقشة إصداراتها، وسواء أدبية أو فكرية.

ونظمت مؤسسة بتانة الثقافية للنشر، مؤخرًا حفل توقيع ومناقشة كتاب "هيكل.. المذكرات المخفية" للكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز، والصادر حديثا عن دار ريشة للنشر.

وجاء الكتاب فى 600 صفحة من القطع القطع الكبير، ويتناول سيرة هيكل الذاتية من خلال رصيده الصحفى والسياسى الضخم، بالإضافة لاحتواءه على ألبوم صور لهيكل فى مختلف مراحل عمره، ويصدر الكتاب بالتزامن مع ذكرى ميلاده فى 23 سبتمبر الحالى، حيث يتناول من خلاله سيرة الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، من خلال ما تركه من إرث كبير ومتنوع ما بين الكتب والحوارات والمقالات التى كتبها أو كُتبت عنه.