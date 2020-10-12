تعرف على صفقات فريق كرة الطائرة بنادي القناة استعدادا للموسم الجديد

نجح الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي القناة في إبرام مجموعة من التعاقدات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الاول للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ املا في تحقيق مركز متقدم بالمسابقات.





وجاءت أبرز هذه الصفقات كالآتي:

محمد رفعت لاعب نادي الشمس والزمالك وسموحة السابق ، محمد عبد الغني واحمد عبد النبي نجوم نادي بني سويف والناشئين بالأهلي سابقا

اسلام كامل ومحمد كوانيني نجوم نادي طنطا وسبورتنج والجيش سابقا ، طارق الحاروني ليبرو الشمس و المنتخب القومي للشباب سابقا

بالاضافة إلى محمود العدوي معارا من الاتحاد السكندري





هذا اضافة للتجديد لكل من : محمد السيد ، عبد العظيم محمد ، احمد شعبان ، عمرو احمد ، احمد رفعت ، اكرامى ابراهيم





ويسعى الجهاز الفني لإتمام القائمة بانضمام المحترفين والتدعيم بالناشئين من النادي وذلك بعد إرسال الاتحاد المصري لنشرة التعليمات للموسم الجديد.



