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رياضة

تعرف على صفقات فريق كرة الطائرة بنادي القناة استعدادا للموسم الجديد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:02 م
الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
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عبدالله هشام
نجح الفريق الأول للكرة الطائرة  بنادي القناة في إبرام مجموعة من التعاقدات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الاول للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ املا في تحقيق مركز متقدم بالمسابقات. 

وجاءت أبرز هذه الصفقات كالآتي: 
محمد رفعت لاعب نادي الشمس والزمالك وسموحة السابق ، محمد عبد الغني واحمد عبد النبي نجوم نادي بني سويف والناشئين بالأهلي سابقا 
اسلام كامل ومحمد كوانيني نجوم نادي طنطا وسبورتنج والجيش سابقا ، طارق الحاروني ليبرو الشمس و المنتخب القومي للشباب سابقا
بالاضافة إلى محمود العدوي معارا من الاتحاد السكندري

هذا اضافة للتجديد لكل من : محمد السيد ، عبد العظيم محمد  ، احمد شعبان ، عمرو احمد ، احمد رفعت ، اكرامى ابراهيم

ويسعى الجهاز الفني لإتمام القائمة بانضمام المحترفين والتدعيم بالناشئين من  النادي وذلك بعد إرسال الاتحاد المصري لنشرة التعليمات للموسم الجديد.

ومن المرشحين للأنضمام لقائمة الفريق من الناشئين يوسف حازم ، اشرف جمال ، بالإضافة إلى لاعبين محترفين افارقة .
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