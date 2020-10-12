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منوعات

زيادة فرص النجاة من فيروس كورونا بعد انخفاض الحالات الخطرة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تظهر البيانات البريطانية، أن فرص النجاة من فيروس كورونا بعد انخفاض الحالات الصحية الحرجة زادت بشكل ملحوظ منذ بدء الوباء.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقول العلماء إن العلاج المحسن أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات بين المرضى الأكثر خطورة بنسبة الثلث تقريبًا منذ الذروة.


كما ساعدت هذه الأرقام في زيادة انتشار الاختبارات التي التقطت عددًا أكبر من الحالات الأقل خطورة.


انخفضت نسبة المرضى الذين يموتون في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات من حوالي 30 في المائة إلى أقل من 20 في المائة منذ أبريل.


وأفادت الصحيفة بأن الانخفاض في معدل الوفيات كنسبة من جميع المرضى الذين يدخلون المستشفى هو أكثر إثارة للدهشة - حيث انخفض من 6 في المائة في الذروة إلى حوالي 2 في المائة الآن.


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رحب البروفيسور بيتر هوربي ، عضو المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ ، "بالأخبار السارة" وسط تزايد أعداد الحالات.


وقال إن زيادة قدرات الاختبار والتعقب بالإضافة إلى "فهم أفضل بكثير للمرض" أدت إلى انخفاض معدلات الوفيات بين الأشخاص الأكثر مرضًا إلى أقل من الخمس.


 وقال لبرنامج أندرو مار شو في بي بي سي: "من الرائع أن نلاحظ أن خطر وفاة المرضى في المستشفى ينخفض".


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