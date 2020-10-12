AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الهجرة توضح إجراءات الوصول إلى حقوق المصريين المتضررين بالكويت

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:56 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
سعيد العربي
في ضوء حرص السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على رعاية مصالح المصريين بالخارج، والمتابعة مع كل الجهات المعنية لبحث الشكوى المقدمة من 300 مصري بالخارج، تعرضوا لأزمة أعاقت عودتهم للكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، تواصلت الوزيرة مع مالكي شركتي السياحة محل الشكوى.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الأزمة تكمن في شركة الطيران التي تم التعامل معها في حجز تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى دولة الكويت، وهي ظروف خارجة عن إرادة شركتي السياحة "وفقا لتوضيح الشركتين"، مضيفة أنه بناء على ذلك يتم التواصل مع شركة الطيران التي تم التعامل معها وبحث الوصول إلى حل لهذه الأزمة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- تواصلت وزارة الهجرة مع أصحاب شركات السياحة للتدخل لحل الأزمة وتم بالفعل بدء رد قيمة ثمن الرحلة من الإمارات إلى الكويت لأي من أسر المصريين المتضررين عند توجههم لفرع الشركة.

- تم وقف إخلاء المواطنين من فنادق الإقامة المؤقتة بدبي.

- تم التواصل مع النائب العام وفتح خطوط تلقي بيانات المتضررين.

- تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي قامت ببحث فوري للشكوى وقامت باستدعاء المسئول عن الأزمة للتحقيق معه.

- تواصلت وزيرة الهجرة مع المواطنين المتضررين أنفسهم، لإطلاعهم وإعلامهم بمستجدات الموقف.

كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تواصلت مع العديد من الجهات المسئولة منذ ورود الشكوى إلى وزارة الهجرة، ومتابعة الشكوى معهم، بداية من التواصل مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث الشكوى والوصول إلى أصحاب شركتي السياحة محل الشكوى، وكذا التواصل مع المتضررين أنفسهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهجرة تنظم زيارة لطلاب مصر الدراسين بالخارج لجامعة الجلالة

وزيرة الهجرة تحذر من قبول دعوة وهمية تتدعي صلتها بمكتب الوزيرة عبر "فيسبوك" لسرقة الحسابات الشخصية

بعد تعرضهم للنصب من شركة وهمية.. وزيرة الهجرة تتواصل مع النائب العام بشأن 300 مصري

الرئيس السيسي يصدق على الاتفاقية الاقتصادية البحرية مع اليونان.. متابعة شكوى 300 مسافر تعرضوا للنصب بالطريق لدول الخليج.. وتبادل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن عمليات قصف.. الأبرز بصحف الكويت

برلماني: بلاغ وزيرة الهجرة لـ «النائب العام» ضد شركة نصبت على مصريين بالخارج انتصار لدولة القانون

لمن تعرض للنصب من شركات وهمية في الخارج.. تواصل مع وزارة الهجرة على واتساب

ترشيحاتنا

30 مليون جنيه تمنع بقاء أحمد فتحى مع الأهلي وتحسم انتقاله لـ بيراميدز

تعرف على أبرز المزايا التى أقرتها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد

"سكن كل المصريين".. مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير 250 ألف شقة إسكان اجتماعي

مع مواعيد فتح وإغلاق.. إلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

السيسي: مصر داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه ويحافظ على أمنه واستقراره

هل يجوز إعطاء زوجة الابن من زكاة المال .. عالم أزهري يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب Jeep تطرح دراجة هوائية هجينة للمناطق الوعرة بسعر 100 ألف جنيه .. صور

بـ بنطلون مقطع.. زوجة محمود العسيلى تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيونداي تستعد لتطرح سيارات طائرة للحد من الزحام .. صور