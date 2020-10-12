وزيرة الهجرة توضح إجراءات الوصول إلى حقوق المصريين المتضررين بالكويت

في ضوء حرص السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على رعاية مصالح المصريين بالخارج، والمتابعة مع كل الجهات المعنية لبحث الشكوى المقدمة من 300 مصري بالخارج، تعرضوا لأزمة أعاقت عودتهم للكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، تواصلت الوزيرة مع مالكي شركتي السياحة محل الشكوى .





وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الأزمة تكمن في شركة الطيران التي تم التعامل معها في حجز تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى دولة الكويت، وهي ظروف خارجة عن إرادة شركتي السياحة "وفقا لتوضيح الشركتين"، مضيفة أنه بناء على ذلك يتم التواصل مع شركة الطيران التي تم التعامل معها وبحث الوصول إلى حل لهذه الأزمة.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية:





- تواصلت وزارة الهجرة مع أصحاب شركات السياحة للتدخل لحل الأزمة وتم بالفعل بدء رد قيمة ثمن الرحلة من الإمارات إلى الكويت لأي من أسر المصريين المتضررين عند توجههم لفرع الشركة.





- تم وقف إخلاء المواطنين من فنادق الإقامة المؤقتة بدبي.





- تم التواصل مع النائب العام وفتح خطوط تلقي بيانات المتضررين.





- تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي قامت ببحث فوري للشكوى وقامت باستدعاء المسئول عن الأزمة للتحقيق معه.





- تواصلت وزيرة الهجرة مع المواطنين المتضررين أنفسهم، لإطلاعهم وإعلامهم بمستجدات الموقف.





كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تواصلت مع العديد من الجهات المسئولة منذ ورود الشكوى إلى وزارة الهجرة، ومتابعة الشكوى معهم، بداية من التواصل مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث الشكوى والوصول إلى أصحاب شركتي السياحة محل الشكوى، وكذا التواصل مع المتضررين أنفسهم.