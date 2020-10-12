AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إقليم قره باغ يتهم أذربيجان بخرق وقف إطلاق النار والتسبب بمزيد من القتلى

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:00 م
قتال ضاري في كاراباخ
قتال ضاري في كاراباخ
Advertisements
محمد علي
ألقت حكومة أقليم ناجورنو قره باغ باللائمة على أذربيجان المدعومة من تركيا في خرق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بجهود  دبلوماسية روسية، وفق لما ذكرته شبكة العربية.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة إقليم ناجورنو قره باغ الموالية لأرمينيا، إن أذربيجان انتهكت اتفاق وقف النار بشكل مؤكد، وذلك ما حدث بقصف أذربيجان للعاصمة ستيباناكيرت، وهو الأمر الذي يعني استمرار سقوط القتلى بين الجانبين.

وأضافت خارجية، أنهم في الإقليم الموالي لأرمينيا لم يهددوا بتصعيد عسكري مع جارتهم، وإنهم يسعون جديًا لوقف إطلاق النار، لوقف عداد الخسائر المستمر كل يوم.

وأردفت خارجية قره باغ أن الصليب الأحمر لن يتدخل إلا مع وقف كامل للنار.

والجمعة الماضية، توصلت أذربيجان وأرمينيا بعد نحو عشرة أيام من القتال، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ السبت، في هدنة لم تخل من اتهامات متبادلة بخرقها من كلا الطرفين.

وفي بلدة باردا الأذربيجانية غير البعيدة عن خط الجبهة، ومدينة ستيباناكيرت عاصمة قره باغ، أكد شهود عيان استمرار القصف المدفعي، اليوم الإثنين.

وعلى الرغم من فشل نحو ثلاثين عاما من الوساطة لحل النزاع بين باكو ويريفان، يحاول الوسيط التاريخي "مينسك" إقناع الطرفين بوقف المعارك والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي هذا الإطار تأتي زيارة وزير خارجية أرمينيا إلى موسكو، اليوم الإثنين، للقاء "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتتشارك في رئاستها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

ومنذ اليوم الأول لاندلاع المعارك في 27 سبتمبر الماضي، وتركيا تساند أذربيجان ووجهت اتهامات مبكرة لأرمينيا بإشعال القتال ولم تبادر للتهدئة بل أشعلتها حربًا لم تهدأ إلى اليوم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد روسي على اشتعال المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

حرب جديدة تشعل العالم صباح اليوم.. اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان .. اتهامات متبادلة بينهما حول من بدأ المعارك.. محاولة روسية للتهدئة ورغبة تركية في حرق الجميع.. ودعوة مصرية للتعقل

الصين وروسيا يحثان أرمينيا وأذربيجان على الهدوء وضبط النفس

بيان مشترك لـ أمريكا وروسيا وفرنسا بشأن النزاع في إقليم كاراباخ

الإقليم الملتهب.. حصيلة مفجعة لجنود أرمينيا في معركة كاراباخ

اتهامات متبادلة.. خرق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

ترشيحاتنا

لا تتركوا أولادكم مع آبائهم| شاهد سيدة تكتشف كارثة قامت بها طفلتها بعد عودتها للمنزل

قرار عاجل من اليونان بعد إرسال تركيا سفينة تنقيب جديدة لشرق المتوسط

اخبار الفن.. هيثم نبيل يعلن إصابة زوجته ووالده بكورونا.. وفاة الفنان سامى عوض الله

هيونداي تستعد لتطرح سيارات طائرة للحد من الزحام .. صور

مناخيرك وحشة وبطلى تناكة..تعليقات مسيئة واجهتها أمينة خليل|شاهد

بـ السادات والعتبة.. مترو الأنفاق يفاجئ مرتاديه بـ هدايا رمزية| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب Jeep تطرح دراجة هوائية هجينة للمناطق الوعرة بسعر 100 ألف جنيه .. صور

بـ بنطلون مقطع.. زوجة محمود العسيلى تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيونداي تستعد لتطرح سيارات طائرة للحد من الزحام .. صور