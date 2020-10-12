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الترويج بـ البطولات الرياضية كله مكاسب.. مصر تستضيف 30 بطولة دولية وقارية العام المقبل.. خبراء: رسالة سياسية ومكاسب سياحية مجانية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
مصر تنظم بطولتي كأس العالم لليد والسلاح
شهادات دولية "غير مباشرة" بأننا الأجدر أفريقيًا 
رسالة لسائحي العالم للاستمتاع بجمال مصر وحضارتها وتاريخها

استطاعت مصر لفت أنظار الدول، بتنظيم العديد من البطولات الرياضية 2020، التي لاقت إعجاب ملايين البشر حول العالم، لتؤكد قدرتنا على تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، حتى فى أصعب الظروف الدولية، لتكون منظومتنا هي الأقوى دون منافس.

ولم نكتفِ بتنظيم البطولات فى 2020 فقط، بل ستنظم مصر ٣٠ بطولة دولية وقارية العام المقبل بحسب وزير الرياضة أشرف صبحي، أبرزها كأس العالم لليد المقرر إقامتها ١٣ يناير، وبطولة العالم للسلاح، لننال شهادات دولية غير مباشرة، بأننا الأجدر أفريقيا، على تنظيم وتنفيذ الأحداث الرياضية.

أقيمت على أرض مصر العديد من الفعاليات الرياضية فى 2020، أبرزها تنظيم حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2020 في مدينة شرم الشيخ، إضافةً إلى تنظيم كأس الأمم الإفريقية، اليوم منطقة أهرامات الجيزة منافسات الدور 16 لبطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش البلاتينية للرجال وللسيدات.

وفى إطار زخم الأحداث والفعاليات الرياضية، نسرد من وجهة نظر خبراء السياحة والآثار، تأثير البطولات الرياضية، والتي يقام معظم أحداثها فى المناطق الأثرية والتاريخية أو السياحية أبرزها منطقة الأهرامات  والغردقة وشرم الشيخ.

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى، إن ما تنجزه مصر على أرض الواقع من الاحتفاء بالبطولات الرياضية، رسالة إعلامية واضحة تحمل العديد من المعاني على المستوى السياحي والسياسي، أبرزها رسالة لسائحي العالم للاستمتاع بجمال مصر وحضارتها وتاريخها، وعلى المستوى السياسي تؤكد استقرار مصر التام، لتنظيم البطولات الرياضية العالمية.

وأكدت "راندا"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن ردود الفعل الخارجية عن واقع السياحة المصرية بات إيجابيا، وما يحد الحركة في التوقيت الراهن الأحداث العالمية، والتخوفات من السفر بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البطولات الرياضية التي تقام على ارض مصر ، تدفع بالمؤشر السياحي إلى الارتفاع.

وأوضحت الخبيرة السياحية، أن تاريخ مصر ومقاصدها السياحية باتت في مرمي الإعلام الدولي لتتناقله عبر مواقعها ومنابرها الإعلامية المختلفة ، لنحرز أهداف دعائية جديدة لا يكلف القطاع جنيه واحدا ، وهو المطلوب فى التوقيت الراهن.

قال الباحث الأثري أحمد عامر إن الرياضة تساهم في بشكل مباشر في زيادة أعداد السائحين، وتروج وتنشط السياحة في مصر، حيث شهدت مصر في أكثر من مناسبة ذلك وتحديدًا في عام 2019م، عندما إستضافت كأس الأمم الإفريقية وكان وقتها شعار البطولة هو الملك الشاب الصغير "توت عنخ آمون" الذي كان مثير للجدل في حياته ومماته، وعقب إكتشاف مقبرته حيث إرتبطت به ما يُعرف ب "لعنه الفراعنه"، كما إستضافت أيضا الدولة المصرية في نفس العام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا وكان رمز شعار البطولة وقتها هو الإله "تحوت" الذي نُسب إليه أصول الحكمة والحساب ورعاية الكتابة والكتاب والفصل في القضاء، كما إعتبروه كاتبًا أعلي ووزيرًا، ونائبًا لمعبودهم الأكبر "رع".

وأشار "عامر" فى تصريح لـ "صدى البلد" إلي أنه في شهر سبتمبر الماضي 2020م تم عمل قرعة كأس عند سفح الأهرامات، وكان شعار البطولة هو "حورس" الذي يمثل القوة والعدل والمثالية والنظام، ويُرمز للشمس عند المصري القديم، كما سوف تقام بطولة العالم للإسكواش بنفس المكان في شهر أكتوبر الحالي. 

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولي حيث كانت تقام العديد من البطولات في شرم الشيخ والغردقة وكذلك الأقصر، فكل هذه الأمور تساهم في الترويج للسياحة المصرية، مع زيادة المعرفة بالحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلي أنها تبعث برسالة إلى جميع دول العالم بأن مصر مستقرة وبلد الأمن والأمان.

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