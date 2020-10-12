عندك مشاكل فى المعدة .. 10 أطعمة تساعدك على الشفاء

اضطراب المعدة من المشكلات الشائعة فهى تفقد الانسان القدرة على القيام بكثير من المهام خاصة عندما يصاحبها غثيان مما يجعل الانسان ، يبحث عن حل سريع لعلاج هذه المشكلة.





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ووفقا لما ذكره موقع " health " فإن بعض الأطعمة يمكن أن تجعلك تشعر بتحسن قليل أثناء رحلة العلاج وحتى وإن كنت لاتشعر بالرغبة فى تناول أي شئ.





موز

الموز هو العنصر الأول في نظام "النقانق" (الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص) ، والذي يتم استخدامه لتهدئة البطن.





لماذا الموز على رأس القائمة؟

لانه يحتوى على البوتاسيوم ، الذي قد تحتاجه إذا كنت تعاني من الجفاف بسبب القيء أو الإسهال ، كما تقول Robynne Chutkan ، الأستاذة المساعدة في قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، فهو تحتوي على السكر بحيث تحصل على سعرات حرارية في وقت ربما لا تأكل فيه كثيرًا. يقول الدكتور شوتكان إنهم ليسوا حلو المذاق لدرجة أنها ستجعلك تشعر بالغثيان أكثر.





الأرز - "R" في حمية النقانق - جنبًا إلى جنب مع الأطعمة النشوية الأخرى مثل البطاطس والشوفان ، يساعد على تغطية بطانة المعدة ، ويسهل عملية الهضم ويكون له تأثير مهدئ بشكل عام ، كما يقول الدكتور شوتكان.





كما أن الأطعمة النشوية لا تستمر في المعدة لفترات طويلة من الوقت ، كما أنها لا تحفز ارتداد الحمض ، مما يجعلك تشعر بسوء ، كما يقول أميت بهان ، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في نظام هنري فورد الصحي ، في ويست بلومفيلد ، ميتش.





عصير التفاح

إذا لم تكن قد اشتعلت بعد ، فإن عصير التفاح هو "أ" في حمية النقانق ، وهو مهدئ بشكل عام للمعدة لأنه يسهل هضمه ، ويخفف الإسهال ، ويوفر السعرات الحرارية.





أكثر من ذلك: يحتوي التفاح نفسه على البكتين (خاصة في الجلد) ، والذي يمكن أن يوفر نخالة إذا كنت مصابًا بالإمساك. يقول الدكتور شوتكان: "إذا كان سبب الضيق هو الإمساك ، فيمكن للتفاحة أن تساعد". ولكن "عندما يعاني شخص ما من الإسهال ، فأنت تريد عصير التفاح" ، لأن المزيد من الخشونة لن يؤدي إلا إلى تفاقم حاجتك إلى الحمام.









خبز محمص

المكون الرابع والأخير من حمية النقانق لطيف تمامًا مثل العناصر الثلاثة الأولى: الخبز المحمص. إنه مفيد لأنه لا يسبب ارتداد الحمض ، ولا يجلس في المعدة مثل وجبة غنية بالدهون ، مما يجعلك تشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد. فقط اترك الزبدة والمربى - وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تهيج معدتك أكثر - حتى تشعر بتحسن.





حساء

المرق ، على وجه الخصوص ، مفيد لاضطراب المعدة. يمكن أن يحافظ كل من المحتوى السائل والملح العالي على رطوبة الجسم. يقول الدكتور شوتكان: "الملح ، عندما يكون في مجرى الدم ، يساعد على سحب السوائل إلى الداخل". بالطبع ، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فابحث عن الأنواع قليلة الملح حتى تحصل على الفائدة السائلة.





المقرمشات

تندرج المفرقعات في نفس فئة الأرز. يقول الدكتور شوتكان: "إنها سهلة الهضم ومهدئة. لا يوجد الكثير فيها يمكن أن يؤذيك". في الواقع ، غالبًا ما يُنصح بها للنساء المصابات بغثيان الصباح. أفاد البعض أن البسكويت يمكن أن يمتص أيضًا حمض المعدة ، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا ، كما تقول. طالما أنك لا تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يكون الأملاح القديمة هي السبيل للذهاب (على الرغم من توفر أنواع قليلة الملح من الملح).









شاي اعشاب

يمكن أن يساعد شاي الأعشاب (الذي لا يحتوي على الكافيين ، والذي يمكن أن يحفز ارتجاع الأحماض) على ترويض البطن المضطرب. يعتبر البابونج من الأطعمة المفضلة لأنه يُعتقد أنه يقلل الالتهاب ، على الرغم من أن أي مشروب عشبي يعد طريقة رائعة لإدخال السوائل في جسمك.





لكن ابتعد عن شاي النعناع. في حين أن النعناع يمكن أن يساعد في تهدئة اضطراب المعدة ، إلا أنه يمكن أيضًا إرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية ، مما يسمح للحمض ومحتويات المعدة الأخرى بالانتشار إلى المريء والتسبب في حرقة المعدة.





ماء جوز الهند

قد لا يحتوي ماء جوز الهند على جميع الخصائص السحرية التي يرغب المصنّعون في تصديقها ، ولكنه يمكن أن يساعد في تهدئة البطن - وهو المفضل لدى أطباء الجهاز الهضمي. يقول الدكتور شوتكان: "أنا من أشد المعجبين بماء جوز الهند". هذا لأنه يحتوي على سكر طبيعي لتوفير السعرات الحرارية ، وكذلك الإلكتروليتات مثل البوتاسيوم. كما أنه يحتوي على كمية جيدة من فيتامين سي.





زنجبيل