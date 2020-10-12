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أخبار البلد

اليماني: منصات إعلامية جديدة للتواصل مع المهندسين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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قسم الأخبار
عقدت لجنة الإعلام بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعها الأول  برئاسة الدكتور محمد اليماني، ناقشت من خلاله كيفية وضع خطة إعلامية تتضمن في طياتها كل ما يجول بخاطر المهندسين والرد علي استفساراتهم واعلاَمهم بكل ما يدور داخل أروقة النقابة.

وأعرب الدكتور محمد اليماني رئيس اللجنة ورئيس الشعبة الكهربية بالنقابة عن سعادته بوجود عناصر شابة ضمن أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن لديهم طاقات وخبرات بالتكنولوجيا الحديثة يجب استغلالها لصالح ملف الإعلام بالنقابة، وكذلك تضمنت اللجنة عناصر َمن جيل الوسط صاحب الخبرات المتعددة.

 وطالب اليماني الجميع بضرورة تضافر الجهود لتقديم الرسالة الإعلامية التي ترقي بوضع نقابة كبيرة بحجم نقابة المهندسين هذا الصرح العملاق الذي يفرز للدولة كوادر تبني وتعمر.

وأكد اليماني على حرص المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين علي اهمية اختيار أعضاء اللجان العامة بالنقابة طبقا لخبراتهم وقدراتهم دون النظر لاي انتماءات مشيرا الي ان المشاركة بلجان النقابة هي بوابة لاعداد كوادر نقابية فاعلة تضيف للنقابة وتحمل زمامها في السنوات المقبلة.
 
وقدم أعضاء اللجنة عدة اقتراحات لدعم ملف الإعلام بالنقابة منها إنشاء منصات إعلامية جديدة للنقابة مثل ( انستجرام – تويتر – لاينك ات ان )  و عمل خطة تسويق لصفحات اللجان والتواصل مع كليات الهندسة في الجامعات المختلفة ونشر لينك صفحة النقابة علي صفحات الكليات لتوعيه المهندسين بالصفحة الرسمية للنقابة لإغلاق الطريق على الصفحات المزورة.
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