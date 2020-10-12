نشرة المرأة والصحة: نصائح لتخفيف الإكزيما.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل.. كيف تستعد لمواجهة كورونا قبل الشتاء





يعد تقليل التوتر أمر صعب للغاية وبغض النظر عن مدى محاولتك تجنب التوتر، فمن المحتمل جدًا أنك ستجد نفسك في مواقف مرهقة على مدار العام ويسبب التوتر الاكزيما المستمرة ولكن ما يمكن ان يساعد في السيطرة على التوتر هي الطريقة التي تدعم جسمك خلال الفترات العصيبة.









نشرت زوجة الفنان محمود العسيلي، صورة جديدة لها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهرت زوجة الفنان محمود العسيلي، بإطلالة جريئة كشفت عن انوثتها بملابس عصرية مواكبة للموضة،مرتدية بنطلون بوى فريند مقطع من الركبة ونسقت معه شميز مشجر بالالوان المبهجة.





يتفق معظم الاطباء على أن تناول الطعام الصحي واعتماد نمط حياة صحيح هما أقوى الوسائل التى تساعد فى الوقاية من الامراض والحفاظ على الصحة ، هذا بالاضافة الى اتباع السلوكيات العامة التى تساعد فى الحماية من انتقال العدوى مثل عدم استخدام ادوات الغير والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





إليك كيفية تحضير نفسك للشتاء للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19)، وفقا لما ذكره موقع "food.ndtv ":

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي: