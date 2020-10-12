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توك شو

كرشي بالونة.. أغنية تحارب التنمر بالفتيات أصحاب الوزن الزائد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:08 م
الفنانة سارة الجوهري
الفنانة سارة الجوهري
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فرح علاء الخولي
قالت الفنانة سارة الجوهري، إن بدايتها في الغناء كانت مع أغنية "كرشي بالونة"، موضحة أن سبب هذه الأغنية يرجع إلى تعرضها لموقف في حياتها خلال مشوارها الفني في الجامعة، حيث ذهبت إلى أحد المنتجين وقال لها "مينفعش تغني عشان وزنك زايد".

وأضافت الفنانة سارة الجوهري، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها كانت تبلغ في تلك الفترة 17 عاما، ولم يكن لديها خبرة في الحياة، وكتبت كلمات الأغنية في نفس اليوم الذي صدمت فيه برد هذا المنتج، فوجهت له شكرا خاصا.

وأضافت سارة الجوهري، أن الأغنية لها معنى كبير وذات دلالة عميقة، وهي الصورة المتعارف عليها بالنسبة للجميع وأن الفتاة الزائد وزنها يشبهونها بالبالونة، لافتة إلى أنها أرادت بتلك الكلمات أن تضع حدا لتلك الصورة الذهنية والتوقف عن الكلمات التي تجرح الفتيات بسبب وزنهم الزائد.

وأوضحت أنها تلقت الكثير من التعليقات من فتيات في مختلف أنحاء العالم يشكرونها على أنها عبرت عنهن بشكل سوي وطبيعي، معقبة: "مش لازم كل البنات تكون طالعة من مجلة".

وأشارت إلى أنها التي قامت بعمل الدوبلاج لدور سندريلا بالعربي، وقامت بتأدية كل أغانيها باللغة العربية.
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