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تعليم

لـ طلاب جامعة القاهرة.. تحميل 6 آلاف مقرر إلكتروني على المنصة الجديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:03 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد علام

قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام المتحدث الرسمي لـ جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة بدأت في تدريب أعضاء هيئة  التدريس ومسؤولي الكليات على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة blackboard Smart Cu وذلك من خلال خبراء نظام الدوليين، لافتًا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس شاركوا في التدريب خلال الفترة الماضية استعداد للعام الجامعي الجديد 2020-2021.


وأضاف محمود علم الدين المتحدث الرسمي لـ جامعة القاهرة، خلال تصريحات لـ صدي البلد، أن  المنصة الرقمية Smart Cu تم من خلالها تحميل حوالى ستة آلاف مقرر إلكتروني لطلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.


وأكد علم الدين، أن جامعة القاهرة تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد بخطة استراتيجية من النواحي الإدارية فضلا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكليات قامت بوضع جداول حضور الطلاب بما يناسب العملية التعليمية والابتعاد عن التزاحم والتكدس داخل المدرجات الجامعية.


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وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جامعة القاهرة تستهدف خلال أول أيام الدراسة إلى حماية وسلامة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب شاملة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة كل منسوبي الجامعة عند دخولهم إلى الجامعة، وكذلك تركيب بوابات للتعقيم في مداخل الكليات فضلا عن التعقيم والتطهير المستمر للكليات يوميا وأكثر من مرة خلال أيام الامتحانات، وتوفير أطباء مقيمين لمتابعة أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وسيارات إسعاف.


يذكر أن الدكتور محمد الخشت شدد خلال الاجتماع على أن جامعة القاهرة تجهز للعام الجامعي الجديد مستفيدة من تجربتها الناجحة خلال العام الجامعي المنصرم في إدارة أزمة كورونا والتي اعتمدت على وضع رؤية متكاملة تجسدت في خطة استراتيجية تم إقرارها وبدأ العمل بها في 26 يناير 2020 من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية والأنشطة.

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