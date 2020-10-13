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اقتصاد

مدير المعهد المصرفي: تكليفات من المركزي لتدريب شباب المصرفيين وطلبة الجامعات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
كشف عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، عن وجود توجه لدي المعهد بالاهتمام بتدريب الشباب خصوصا من طلبة الجامعات وشباب المصرفيين، موضحا أن ذلك يتم عبر برنامج التدريب من أجل التوظيف.


وأشار "نصير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " علي هامش افتتاح فرع المعهد بمدينة الإسكندرية، الى أن البرامج التدريبية مجانية لطلبة الجامعات الحكومية من كليات " التجارة، التجارة الخارجية، الاقتصاد والعلوم السياسية" في السنة الدراسية الرابعة و خريجي آخر عامين.
 

وقال إن برنامج التدريب من أجل التوظيف ممول بمنحة من البنك المركزي المصري بإجمالي ١٤٠ ساعة تدريب بحيث يمكن للدارس الحصول علي برامج مواد دراسية مصرفية والتثقيف المالي والتأهيل للعمل المصرفي ، موضحا أن تكلفة البرنامج للكليات والجامعات الخاصة تبلغ ٢٥٠٠جنيه.


وأوضح أن البرامج التي ينفذها المصرف تتم اون لاين بما يوفر الوقت والجهد باعتباره قرارا من مجلس إدارة المعهد .


وأكد نصير أن جملة المستفيدين من برنامج e-learning  بلغ ٤٥ الف متدرب خلال فبراير الماضي قبل اندلاع تداعيات فيروس كورونا المسجد بعد أن كان حجم التدريب السنوي ٣ آلاف متدرب.
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