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اقتصاد

مدير المعهد المصرفي: مستمرون في برنامج رواد المستقبل ونملك 600 مدرب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
أكد عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، أن إجمالي عدد المدربين داخل المعهد يبلغ ٦٠٠ مدرب وهذا يعني أن هناك توجه للاهتمام بتقديم خدمات التدريب المصرفي والمالي.

قال نصير ، في تصريحات خاصة علي هامش افتتاح فرع المعهد بالإسكندرية، إن المعهد نجح في إعداد برنامج رواد المستقبل باعتباره مستمر من أكثر من ٢٠ عاما وتخرج منه كبار المصرفيين من بينهم محمد الاتربي رئيس بنك مصر، ويحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري و شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري .

أوضح أن مدة الدراسة في ذلك البرنامج تصل لـ٩ شهور .

وأضاف أن هناك برنامجا " دورة أنماط الشركات " والتي تشهد اقبالا من جانب البنوك المصرية .

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