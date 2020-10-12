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اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم 12 -10-2020

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .


بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين

سجل سعر اليورو 18.44 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.35 جنيه للشراء و 20.56 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.15 جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاثنين
سجل 100 ين يابانى 14.78جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.31جنيه للشراء و2.35جنيه للبيع .

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