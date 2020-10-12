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اقتصاد

صلاح خلف: التواصل مع مكاتب التمثيل التجاري لحل مشكلات المستوردين المصريين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال صلاح خلف عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالإسكندرية، ومرشح قائمة أبناء مصر لخوض انتخابات الشعبة العامة للمستوردين، أنه سيتم التواصل مَعَ مكاتب التَّمثيل التجاري المِصريَّة في الخَارِج؛ لِحلِّ مُشكلات المُستوردين المِصريين مَعَ المُصدِّرين في تِلكَ الدُّول، وَمنها عَلَى سبيل المثال عَمَل عَمَليَّة تحقق سريعة من الشهادات الَّتِي تحملُ مَنْشَأ أورُوبيًّا من خِلال قنوات اتِّصال بينَ الجمارك الأورُوبيَّة وَالجمارك المِصريَّة؛ لِمُعالَجة المُشكلات المُتعلِّقة بِصعوبة التحقق من شهادات المَنْشَأ الأورُوبي (اليورو - وان)؛ ويترتب عَلَى هَذَا التَّحقق إعفاء كُلي أو جزئي من الضريبة الجُمركيَّة، وَمِنْ ثَمَّ ضريبة القيمة المُضافة.

وأضاف "خلف" أنه سيتم العَمَل عَلَى مُراجَعة وَتَعديل المادة رقْم 27 من قَانُون التَّسجيل في سجل المُستوردين، وَكذَلِكَ المادتين 79 و162 من قَانُون الجمارك.

وكذلك سيتم العَمَل عَلَى تَخفيف الإجراءات النَّقْديَّة الواردة بِنموذج 4 الخاص بِعَمَليَّات الاستيراد؛ وشمِل القرار ضرورة الحصول عَلَى تأمين نَقْدي بِنسبة 100%، بدلًا من 50% عَلَى عَمَليَّات الاستيراد الَّتِي تتمُّ لِحساب الشركات التِّجاريَّة أو الجِهات الحكُوميَّة. وتَعديل قرار الحد الأقصى من التَّحوِيلات البَنكيَّة، وَالَّذِي وَضع حدًّا أقصى لِلتَّحويل ٥٠ ألفًا لِلشَّركة في اليوم، وَفي ظلِّ التَّضاعف في سعر الدَّولُار مقابل الجنيه، فقد أصبحت أرقام الفواتير المراد تَحوِيلها مُرتفعةً، وَهو مَا يعني تطلب الأمر لِعدد من الأيام؛ حَتَّى يتمَّ تَحوِيل كَافَّة المبلغ المراد تَحوِيله.
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