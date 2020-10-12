صلاح خلف: التواصل مع مكاتب التمثيل التجاري لحل مشكلات المستوردين المصريين

قال صلاح خلف عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالإسكندرية، ومرشح قائمة أبناء مصر لخوض انتخابات الشعبة العامة للمستوردين، أنه سيتم التواصل مَعَ مكاتب التَّمثيل التجاري المِصريَّة في الخَارِج؛ لِحلِّ مُشكلات المُستوردين المِصريين مَعَ المُصدِّرين في تِلكَ الدُّول، وَمنها عَلَى سبيل المثال عَمَل عَمَليَّة تحقق سريعة من الشهادات الَّتِي تحملُ مَنْشَأ أورُوبيًّا من خِلال قنوات اتِّصال بينَ الجمارك الأورُوبيَّة وَالجمارك المِصريَّة؛ لِمُعالَجة المُشكلات المُتعلِّقة بِصعوبة التحقق من شهادات المَنْشَأ الأورُوبي (اليورو - وان)؛ ويترتب عَلَى هَذَا التَّحقق إعفاء كُلي أو جزئي من الضريبة الجُمركيَّة، وَمِنْ ثَمَّ ضريبة القيمة المُضافة.





وأضاف "خلف" أنه سيتم العَمَل عَلَى مُراجَعة وَتَعديل المادة رقْم 27 من قَانُون التَّسجيل في سجل المُستوردين، وَكذَلِكَ المادتين 79 و162 من قَانُون الجمارك.



