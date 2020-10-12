نائب الشيوخ: الشعب واع لكل المخططات التي تواجه الدولة ويقف خلف الرئيس

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كشف في خطابه أمس الأحد ، خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مطالبا الجميع بضرورة التكاتف خلف الرئيس، والعمل بشكل أكبر للنهوض بالدولة.





وأضاف فهمي ، في بيان له اليوم، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 2014 لم نشاهدها منذ 30 عاما الماضية، وشلمت كل القطاعات ما جعلت الاقتصاد المصري في أقوي حالاته الآن، وذلك بشهادة جميع التقارير الاقتصادية الدولية.







وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس يرفض أى فكرة للتصالح مع أعوان الجماعة الإرهابية، والشعب المصري أيضا، ولن يقبل التصالح مع الإرهابيين وكل من حمل السلاح ضدهم، مشيرا إلى أن الشعب واعى لكافة المخططات التي تواجه الدولة من الخارج وسيدعم قيادته السياسية وجيشه وشرطته ضد أعداء الوطن.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان رئيس الحكومة بتكلفة تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية بلغ نحو 424 مليار جنيه، يدل على اهتمام الرئيس بالمواطنين البسطاء لتوفير حياة كريمة لهم وتعزيز الانتماء لديهم.