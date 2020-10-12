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أخبار العالم

ترامب يواصل حربه على شركات الإنترنت.. جوجل في مرمى الاتهامات هذه المرة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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محمد عثمان
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن وزارة العدل الأمريكية، مستعدة لتوجيه اتهامات لشركة جوجل لانتهاك الأخيرة قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد، وذلك في إطار الحملة التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد شركات الإنترنت.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا مصادر، أن الاتهامات ستكون مرتبطة بمزاعم منافسي جوجل الذين يعتقدون أن الشركة تسيء استخدام محركات البحث.

ووفقًا للموقع، فإنه من الصعب إثبات أن شركة جوجل من الشركات المحتكرة التي تضر مستخدميها، موضحًا أن جوجل تقدم معظم خدماتها مجانًا باستخدام الإعلانات.

وأشار الموقع إلى أن العديد من الخبراء يشعرون بالقلق من أن توجيه الاتهامات للشركة قبل الانتخابات الرئاسية هو قرار سياسي بحت.

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية ذكرت في وقت سابق، أن المدعين العامين الأمريكيين يجرون تحقيقًا في أعمال الإعلانات الخاصة بجوجل، حيث تخطط السلطات الأمريكية لمطالبة جوجل ببيع متصفح كروم وجزء من نشاطها الإعلاني.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هاجم أكثر من مرة شركة تويتر واعتبرها تحاول تقييد حريات المستخدمين، وطالب بإعادة النظر في القانون الذي يعطي شركات الإنترنت الحصانة القانونية من المواد التي يتم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
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