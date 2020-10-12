كلية تجارة حلوان توقف استخراج شهادات إفادة التخرج .. تعرف على السبب وشروط استخراجها

أعلنت كلية التجارة بجامعة حلوان عن وقف شئون الطلاب التعامل مع الطلاب فى استخراج إفادات الخريجين، ويأتى إيقاف التعامل مع شئون الطلاب مؤقتا.

ويأتي هذا التوقف نتيجة إلى انشغال الكلية بإعمال امتحانات التخلفات والتى تستمر من يوم الأحد الموافق 11/10/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 15/10/2020

وتعود الكلية استئناف اعمال استخراج شهادات إفادات التخرج الطلاب الخريجين من يوم الأحد الموافق 18 /10 /2020.

اقرأ أيضا: رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات فى زيارتها الثانية لكلية طب الأسنان





وكانت قد بدأت الكلية منذ فترة استخراج إفادة التخرج الطلاب الخريجين وننشر لكم الأوراق المطلوبة للحصول على إفادة التخرج وهى :

1/ إخلاء طرف من قسم شئون الطلاب (حسب الشعبة) من الكلية





2/ عدد أربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء يحضرها الطالب معه بنفسه (لن يتم استخراج الإفادة بدون صور شخصية)

3/ إذن دفع بمبلغ 180 جنيها رسم عدد (1 إفادة )+ (2 شهادة ) من الكلية





4/ عدد 3 طابع جامعة حلوان فئة عشرة جنيهات للطابع الواحد من الكلية

5/ عدد 3 دمغة عادية فئة واحد جنيه للواحد

6/ صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد الحديثة فى حالة عدم وجود بطاقة

7/ إستيفاء الاستمارة المرفقة بإخلاء الطرف وشهادة ميلاد بكل دفعة

8/ للطلاب الذكور الذين أدوا التربية العسكرية بعد الفرقة الاولى عليهم سداد غرامة 200 جنية بحد اقصى





9/ استلام الإخلاءات والإفادات من الساعة التاسعة صباحا

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مرعاة قوانين التباعد الاجتماعى بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء استخراج إفادات التخرج .





واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول إلى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى .