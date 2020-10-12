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اقتصاد

تعرف على أفضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم الإثنين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:31 م
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
يقدم بنك اتش اس بى سى HSBC افضل سعر لتبيع له الريال السعودى مسجلا 4.17 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعر الريال السعودى بالبنوك المصرية .

فيما يقدم المصرف العربى الدولى افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.19 جنيه .

وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.16جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.17جنيه للشراء، و 4.20 جنيه.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.08جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.07جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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