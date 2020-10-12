معرض "تراثنا" يواصل فعالياته.. والإقبال يزيد يوميا.. فيديو

قال طارق صبور مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، إن الجهاز لم يتوقع ذلك الإقبال على معرض « تراثنا » خصوصا بعد فترة التوقف عن عمل المعارض منذ 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن حركة البيع ممتازة في المعرض ويتوافد عليه أعداد من الزائرين كل يوم.









وأكد صبور خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن اليوم هو أكثر الأيام زيارة للمعرض حتى الآن وما زال هناك 3 أيام اخري للمعرض، مضيفا أن الجهاز اهتم بالمعرض بكل تفاصيله حتى الديكورات وتوفير وسائل الراحة للعارض.





وأضاف مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن لكل نوعية من المنتجات لها تجهيزاتها الخاصة والجهاز مهتم بأدق التفاصيل من أجل إعطاء المعرض شكل جذاب للزائرين.





ونوه إلى أن جهاز تنمية المشروعات لم يتدخل في التعاقدات فهي تخص العارض والمشتري فقط لكن ابتداء من العام القادم سيتم عمل مكاتب مخصصة للمشترين القادمين من الخارج من أجل الشراء بكمية كبيرة.