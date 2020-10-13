مصر الجديدة للإسكان تستهدف الانتهاء من وضع المخطط العام لتنمية « هليوبارك» خلال 2021

كشف المهندس خالد العادلى رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد والتعمير أن شركته تستهدف الانتهاء من إعداد مخطط عام جديد لمشروع تنمية هليوبارك يتواكب مع أحدث المعايير العالمية وذلك خلال 2021.





وأضاف العادلى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه جار التعاقد مع فريق عمل متكامل من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى والتسويق والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لإعداد هذا المخطط.









تابع: "سيتم فتح باب المفاوضات مع مجموعة من المطورين العقاريين الرئيسيين لاستهداف تطوير مساحة 1000-1200 فدان عن طريق المشاركة بنسبة للشركة من إيرادات المشروع".





وذكر أنه سيتم البدء في التطوير الذاتي لمناطق بمساحات 200 فدان مع أعمال الترفيق الخاصة بها، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا طرح 500 فدان في مشروع نيو هليوبوليس للشراكة مع المطورين العقاريين.



