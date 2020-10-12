AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في إشارة لشخصية ما.. أحمد موسى لمنتقديه: ده عميل وجاسوس وهو عايش وهو ميت

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:58 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سعود الفيصل وقفا إلى جانب مصر، وكانا داعمين للمصريين في ثورة 30 يونيو، وتصديا لإدارة أوباما التي كانت تريد أن تستولي الإخوان على مصر، ويعيثون فيها فسادا وجرما. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما صعد إلى الطائرة لمقابلة الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ كان ذلك تقديرًا لدوره في الوقوف في وجه الإرهابية والأمريكان ودعم ثورة المصريين». 

وأكد أحمد موسى، «الإخوان عملاء وخونة.. الناس تقولي الرجل مات بس أنا بقول أهو ده خاين للوطن وعميل وجاسوس وهو عايش وهو ميت».

وكشف أحمد موسى، عن وثيقة تُعرض لأول مرة حول تأسيس صحيفة إخوانية في لندن بأموال قطرية.

وتابع أحمد موسى «قطر دفعت 100 مليون دولار لتأسيس جريدة العربي الجديد، وتولى الهارب وائل قنديل رئاسة تحريرها».

وعرض أحمد موسى، وثائق تتعلق بتوزيع الصحيفة في قطر ودول الخليج وتمويل الصحيفة.
 
وأظهرت تسريبات هيلارى كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، مدى تورط إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عن الحزب الديمقراطى، فى مؤامرة ضد مصر، بداية من ما أسموه الربيع العربي، ومساعدة الإخوان فى الوصول للحكم، مرورا بحلم أخونة الدولة وتفكيك الأجهزة والوزارات السيادية، انتهاء بالدعم الأمريكى السخى للإخوان أثناء عام حكمهم الوحيد.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يهاجم الإخوان: كلاب وعملاء وخونة.. فيديو

ماتوا يوم 30 يونيو.. مرتضى منصور: الإخوان خونة وأغبياء ..فيديو

مكايدة وتفكيك.. باحث بالشأن التركي يفضح المؤامرة القطرية في المنطقة

أحمد موسى: قطر تدعم بقوة المرشح الأمريكي بايدن في الانتخابات الرئاسية

كلمة السر أمريكا وقطر.. أحمد موسى يكشف حجم المؤامرة على مصر منذ 2011

بعد التسريبات.. أحمد موسى: أوباما وهيلاري كلينتون "وش الخراب" على العالم العربي

ترشيحاتنا

احذر أن تكون منهم.. خالد الجندي: هؤلاء لا يقبلهم الله.. فيديو

بعد الهجوم على الممثلة الإسرائيلية .. نجمات قدمن كليوباترا على الشاشة منهن 2 عرب

رغم توقيعه لـ الزمالك.. نجم بيراميدز يقترب من الأهلي

في إشارة لشخصية ما.. أحمد موسى لمنتقديه: ده عميل وجاسوس وهو عايش وهو ميت

العربية تبرز تسليم الكويت خلية إخوانية جديدة لـ مصر

اخبار الفن.. هيثم نبيل يعلن إصابة زوجته ووالده بكورونا.. وفاة الفنان سامى عوض الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر .. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جذابة

فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل

شاهد.. مجرم يضع شظايا سكاكين داخل علب طعام الأطفال .. فيديو