في إشارة لشخصية ما.. أحمد موسى لمنتقديه: ده عميل وجاسوس وهو عايش وهو ميت

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سعود الفيصل وقفا إلى جانب مصر، وكانا داعمين للمصريين في ثورة 30 يونيو، وتصديا لإدارة أوباما التي كانت تريد أن تستولي الإخوان على مصر، ويعيثون فيها فسادا وجرما.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما صعد إلى الطائرة لمقابلة الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ كان ذلك تقديرًا لدوره في الوقوف في وجه الإرهابية والأمريكان ودعم ثورة المصريين».





وأكد أحمد موسى، «الإخوان عملاء وخونة.. الناس تقولي الرجل مات بس أنا بقول أهو ده خاين للوطن وعميل وجاسوس وهو عايش وهو ميت».





وكشف أحمد موسى، عن وثيقة تُعرض لأول مرة حول تأسيس صحيفة إخوانية في لندن بأموال قطرية.





وتابع أحمد موسى «قطر دفعت 100 مليون دولار لتأسيس جريدة العربي الجديد، وتولى الهارب وائل قنديل رئاسة تحريرها».





وعرض أحمد موسى، وثائق تتعلق بتوزيع الصحيفة في قطر ودول الخليج وتمويل الصحيفة.

وأظهرت تسريبات هيلارى كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، مدى تورط إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عن الحزب الديمقراطى، فى مؤامرة ضد مصر، بداية من ما أسموه الربيع العربي، ومساعدة الإخوان فى الوصول للحكم، مرورا بحلم أخونة الدولة وتفكيك الأجهزة والوزارات السيادية، انتهاء بالدعم الأمريكى السخى للإخوان أثناء عام حكمهم الوحيد.



