أبو العينين: الشعب المصري أصبح لديه مناعة ضد أهل الشر والإرهابيين

قال محمد أبو العينين، المرشح لعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، إن الشعب المصري أصبح لديه مناعة ضد أهل الشر والإرهابيين، ولن ينفذ لقلبه أي تضليل من قوى الشر، مؤكدا: كلنا نقف خلف الرئيس السيسي.









جاء ذلك خلال لقاء النائب محمد أبو العينين بشباب وعائلات العجوزة وأرض اللواء، بحضور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والموسيقار حلمي بكر، ولؤي دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والدكتور مصطفى الخطيب، والمهندس أسامة الشاهد، والشيخ مصطفى عزت مدير جمعية أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي.









وأضاف أبو العينين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري لم يقدم برنامجا انتخابيا وإنما قدم رؤى للمستقبل، مضيفا: كل الشعب المصري خلف الرئيس والزعيم.









وأشار إلى أن رسالة السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس الأحد، بـ "أن ما قدمناه في 6 سنوات لم يتحقق في 20 عاما", هو أبلغ رسالة عن طموحات الرئيس للشعب المصري والدولة العصرية الحديثة التي تبنى برؤي المستقبل.









وأكد أبو العينين أن أحلام الرئيس السيسي، كبيرة جدا تلبي طموحات الشعب في التعليم والصحة والتنسيق الحضاري والحياة الكريمة، مشيرا إلى أن السيسي يعلم قدر وقدرات مصر وطموحاتها.