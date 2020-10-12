لا سقالات إنشائية بنهاية أكتوبر.. وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف المصري الكبير

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، المتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به.





ورافق وزير السياحة والآثار، أثناء الجولة، اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقيادات الترميم بالمتحف.





وخلال الجولة، زار وزير السياحة والآثار ، منطقة مبني الخدمات السياحية والمحلات والمطاعم ومركز الزوار ومبنى المؤتمرات، كما تفقد الهرم الزجاجي وساحة الدخول وميدان المسلة والواجهة الرئيسية للمتحف والبهو والدرج العظيم.





وأشار اللواء عاطف مفتاح، إلى أنه لن تكون هناك أي سقالات إنشائية بالمتحف مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الشبكات الداخلية والخارجية الخاصة بالتهوية والإنذار المبكر ضد الحريق والسرقة.





وعقب الجولة، عقد الدكتور خالد العناني، اجتماعًا موسعا ناقش خلاله خطة سير العمل ونقل القطع الأثرية إلي المتحف.