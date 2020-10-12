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منوعات

شاهد.. مجرم يضع شظايا سكاكين داخل علب طعام الأطفال .. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:57 م
رجل
رجل
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عزة عاطف
التقطت كاميرات مراقبة أحد المتاجر الكبرى في بريطانيا رجلًا يقوم بفعل غريب تضرر على إثره عدد كبير من الأطفال والعائلات، وقام بمساومة المتجر مقابل الكشف لهم عن فعلته.

قام مزارع أغنام يدعى «نايجل رايت» عمره 45 عامًا بملئ علب طعام الأطفال بشظايا معدنية ووضعها على أرفف متجر تيسكو مرة أخرى، وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن 14 عامًا بتهمة الابتزاز.

ابتز رايت من لينكولنشاير عملاق السوبرماركت في بريطانيا تيسكو ليدفع له 1.4 مليون جنيه إسترليني بالعملة المشفرة مقابل الكشف عن مكان وضع العلب المتضررة. 

أمسكت الكاميرات بالمزارع المجرم وهو يترك إحدى جراره الملوثة على رف سوبر ماركت في لوكربي، باسكتلندا، حيث كانت الجرار ممتلئة بشفرات مكسورة لسكين حرفة وبرادة حديدية امتزجت بالطعام.

أخبرت إحدى الأمهات كيف كانت على بعد لحظات من إطعام طفلها المنتج قبل أن تلاحظ القطع الموجودة في الطعام. 

تقدمت أم أخرى في روتشديل، بمانشستر الكبرى لتقول بأنها عثرت أيضًا على شظايا معدنية أثناء إطعام ابنتها البالغة من العمر 9 أشهر. 

أدت الحوادث إلى سحب 42000 جرة من أغذية الأطفال من هاينز، بلغت التكلفة الإجمالية لشركة Tesco لعمليات الاسترداد والمبالغ المستردة والتحقيق 2.7 مليون جنيه إسترليني.


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