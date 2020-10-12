حمامة.. أحمد موسى يعرض فيديو فضيحة جنسية لمذيع إرهابي ..شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لأحد الإرهابيين الهاربين في الخارج يدعى طارق قاسم، يعترف فيه بصحة التسجيلات الجنسية المسربة للهاربين حمزة زوبع ومحمد ناصر، موضحا أن وجود «خلافات بينهما هو ما فضحهما».





وأضاف أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإرهابي حمزة زوبع وكل الإرهابيين يبيعون مصر إلى تركيا، لافتا إلى أن زوبع يدير رابطة في تركيا، وهي إحدى الأذرع الإرهابية لتوفير الحماية لهم.





وأشار أحمد موسى، إلى أن الإرهابي حمزة زوبع يبتز الهاربين هناك، ويحصل منهم على أموال ليعطي لهم "جواب" يسلم إلى الداخلية التركية ليوفر لهم حماية وعدم الترحيل.





ونوه أحمد موسى، بأن التسريبات الجنسية لمحمد ناصر وحمزة زوبع نشرها الإخوان أنفسهم، مؤكدًا «لما اختلفوا سربوا الفضائح لبعض».





وسخر أحمد موسى، من الإرهابي حمزة زوبع وأطلق عليه لفظ حمامة، وحذره قائلًا «الواد حمزة جزرة فضيحته لفت العالم كله».





وأظهرت تسريبات هيلارى كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، مدى تورط إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عن الحزب الديمقراطى، فى مؤامرة ضد مصر، بداية من ما أسموه الربيع العربي، ومساعدة الإخوان فى الوصول للحكم، مرورا بحلم أخونة الدولة وتفكيك الأجهزة والوزارات السيادية، انتهاء بالدعم الأمريكى السخى للإخوان خلال عام حكمهم الوحيد.



